Se revela cómo vivió Alejandro Camacho los últimos momentos de su exesposa Rebecca Jones Alejandro Camacho estuvo casado por 25 años con Rebecca Jones; si bien, se divorciaron, llevaron siempre una buena relación. El actor también sufrió con la muerte de su exesposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de marzo de 2023, falleció a los 65 años Rebecca Jones. Fueron su hijo Maximiliano y su exesposo, por 25 años, Alejandro Camacho quienes la acompañaron en sus últimos momentos; de hecho, fue el famoso quien confirmó la noticia del deceso. Desde su divorcio, los actores mantuvieron una buena relación y ambos apoyaban a su vástago; incluso, fueron socios en algunos proyectos. El cariño que se profesaban quedó plasmado hasta la muerte de la intérprete de Antonia Solís en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Ahora, se revela cómo vivió Camacho estas horas finales de la actriz. De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante el intérprete de Eugenio Serrano en la telenovela Imperio de Mentiras en cuanto se enteró que quien fuera su cónyuge estaba cerca del final, soltó en llanto y de inmediato fue por su hijo para reunirse con ella. "Estaba [Alejandro] Camacho en una comida y le hablaron, y le dijeron 'se va a morir; Rebecca está [grave]; hoy muere'. Y empezó a llorar. Se trasladó a la casa de Rebecca Jones; ahí estaba Max, su único hijo de 33 años de edad, que dos días antes había sido su cumpleaños. Rebecca que fuera el cumpleaños de su hijo para poderse despedir de la vida", relató Infante en el programa mexicano de televisión, del que es titular, De primera mano (Imagen TV), y amigo de Camacho. "Max deshecho y Alejandro también, a pesar de que había hablado ya con Max, en repetidas ocasiones, de lo que era el ciclo de la vida". Alejandro Camacho y Rebecca Jones Alejandro Camacho y Rebecca Jones | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En todo momento, Alejandro Camacho se encargó de apoyar a Maximiliano durante el proceso funerario y la cremación de Rebecca Jones, y también deberá llevar su luto. "Está muy dolido, está muy sentido. Está destrozado Camacho", agregó. "Iba a pasar por su hijo Max a su casa para que fueran al servicio donde iban a incinerar el cuerpo de Rebecca Jones".

