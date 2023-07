Esto de sabe sobre la salud de Amaia Montero Tras darse a conocer que Amaia Montero fue hospitalizada de emergencia en un hospital de Madrid, España, ahora se revela cómo se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Amaia Montero fue llevada de emergencia al Hospital Beata María Ana de Madrid, España, debido a que sufrió una serie de complicaciones derivadas tras realizarse una cirugía en la mano. Tras permanecer en terapia intensiva, ahora, se da a conocer que la cantante ha recibido el alta del nosocomio y ahora se encuentra en recuperación en casa, donde estará bajo los cuidados de su madre. En aquel momento, se mencionó que había sido sometida a una leve operación. "Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", reportó el medio español Ok Diario. De acuerdo con el programa español de televisión Espejo Público, la exvocalista de la Oreja de Van Gogh, salió del mencionado sanatorio, el pasado jueves 20 de julio de 2023, bajo algunas medidas de seguridad y por una de las puertas traseras. Todo ello, para evitar que fuera captada por la prensa que se encontraba en el lugar. Idoia, la hermana de la famosa, no quiso dar detalles a los medios de comunicación sobre la situación de salud de su hermana; solamente, agradeció a los fanáticos por las muestras de cariño y pidió respeto hacia su familia. "Hay buenas noticias, la vida es maravillosa", expresó a la emisión Y ahora sonsoles Antena3). Amaia Montero Credit: Pablo Cuadra/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En todo momento, la familia ha querido mantenerse en privado las condiciones por las que atraviesa Amaia Montero; incluso, se sabe que su amiga cercana Cayetana Guillén Cuervo, se enteró de lo ocurrido por la prensa, pero ha mencionado que está feliz de que la intérprete de "La playa" ya esté en casa con su familia.

