"No sabe para dónde vamos". ¡Así sorprendió Adamari López a Toni Costa en su cumpleaños! La conductora metió a su marido y a su pequeña Alaïa en el coche y salieron de viaje hacia un lugar desconocido donde pasarán un fin de semana inolvidable. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo de cumplir años en casa de Adamari López y Toni Costa es una maravilla. La pareja se esfuerza lo indecible para sorprenderse en este día tan especial. Si el bailarín español se deja el alma y el cerebro para asombrar a su mujer, la puertorriqueña tampoco se queda atrás. La co-presentadora de Un nuevo día preparó el carro y junto al coreógrafo y su pequeña salieron de viaje a un lugar desconocido para celebrar las 37 primaveras de su amado. Desde el coche, la familia al completo grabó un video camino hacia el misterioso destino donde pasarán un magnífico fin de semana. "Él no sabe dónde vamos y en nuestra pantalla de navegación no hay nada", explicó Adamari también muy contenta con su sorpresa. "¿Tú que piensas cariño?", le preguntó picarona. Con los ojitos ilusionados y carita de pillo, Toni empezó a hacer sus apuestas sobre el lugar de destino. Lo único que tiene claro es que es un sitio donde va a poder practicar su deporte favorito, el golf. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para poder llevar a cabo este sorpresón, Adamari tuvo que contar con la ayuda de sus amigas cómplices que le dieron una mano para organizar. Junto a ellos siempre su amada Alaïa que en esta ocasión iba acompañada de una amiguita. El día estuvo lleno de buenos momentos y muchos besos para Toni quien tuvo una fiesta de ensueño junto a su gente más cercana. Image zoom Adamari López IG/Adamari López Image zoom Adamari López Una vez en su destino no faltó la tarta, el feliz cumpleaños y, sobre todo, los besos y los abrazos de los dos grandes amores de su vida. ¡Qué sea un fin de semana mágico, muchísimas felicidades!

