Se da a conocer cómo se verían los hijos de Gerard Piqué con Clara Chía ¿Cómo serían los supuestos hijos de Gerard Piqué con Clara Chía? Aquí te los mostramos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica ocasionada por la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, que se desató luego del lanzamiento del tema "Music Sessiones #53", que la cantante lanzó en colaboración con Bizarrap, continúa hasta la fecha. En dicho sencillo se señala como la tercera en discordia es una española de nombre Clara Chía. Tras la ruptura sentimental de la intérprete de "Ojos así" y el exfutbolista, se ha consolidado su romance con la joven, a tal grado, que se menciona que ella quiere llegar al altar con el deportista. Si bien el jugador ya es padre de dos chicos con la también compositora colombiana, Milan y Sasha, podría tener más hijos con la relacionista pública. Ante la posibilidad de que esta pareja tenga otros vástagos, se hizo un estudio con Inteligencia Artificial, a partir de fotografías de ambos, para descubrir cómo serían los posibles chiquillos que tendrían el empresario y su actual novia. Así, el medio Pulzo Colombia dio a conocer los resultados de los supuestos vástagos, un niño y una niña. Si fuera nena, sería más parecida a la modelo; mientras el nene tendría rasgos más afines con Piqué. Gerard Pique y Clara Chia Gerard Pique y Clara Chia | Credit: Lagencia Press/Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los resultados han causado asombro y los internautas no dudaron en pronunciarse al respecto. "Suerte que les dió por la inteligencia artificial y no por tirar piedras el tiempo dirá si esos dos van a procrear twenguitos y casioitos. Porqué los españoles son bonitos de niños y de adultos nada que ver", dijo una seguidora. "Es una fotito de Milan"; "¡Hermosos! Y ya tienen ¡dos hermanitos preciosos más grandes! Deseamos que Shakira deje criarlos unidos", y "Admiro y mis respetos a Shakira por el rol de madre en las buenas y en las malas; no procede que permita que sus hijos hermosos estén o convivan con quien destruyó el hogar; como leona velará el bienestar de sus niños", fueron otros comentarios. Mientras tanto, Shakira triunfó en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en Nueva York, donde viajó, justamente, con Milan y Sasha.

