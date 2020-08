¡Así se ríe Valeria Marín, la novia de Julián Gil, de las envidias! “A ver cuánto duran, me dicen...". Así fue como la periodista contestó a sus seguidores, mientras que el actor tampoco se quedó al margen y éstas fueron sus palabras... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Valeria Marín, la periodista deportiva que robó el corazón de Julián Gil, ha inundado sus redes de bellas fotos con el actor durante sus vacaciones de verano. Después de dar a conocer su romance, que comenzó hace algo más de seis meses, los comentarios en pro y en contra de su relación parecen no afectar a la joven de 29 años. Muy enamorada, así posó junto a su adorado novio: “...Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca en la arena Que vive acercándose a tu orilla...” Escribió Valeria Martín en sus redes desde el Caribe Mexicano, inspirada por la música de Kany García. “A ver cuánto duran, me dicen, y yo me pongo a pensar... jajaja”, expresó riéndose. “Ni nosotros lo sabemos. Que dure lo que tenga que durar, que fluya hasta donde tenga que fluir, supongo que como cualquier relación, pública o privada ¿no?”, dijo con mucha sensatez. “Si algo hemos aprendido es a vivir el momento y disfrutar el presente. Esta es nuestra nueva normalidad”, finalizó. Aunque muchos de sus seguidores le apoyaron y le animaron a continuar con su historia de amor, no dejó de surgir como siempre pasa alguna voz discordante que insistía. “Es verdad, no durarán”, aseguró un optimista. Esto fue lo que respondió Julián Gil: "Yo sigo celebrando cada día contigo sin pensar si dura o no dura... Como lo hemos hablado, lo que dure. Nuestra misión es ser felices, ¿y si dura para siempre?" se preguntó el actor. "¿Y si dura hasta mañana? jaja, ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? Además, por ahí dicen que las historias de amor nunca tienen final", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, la especialista deportiva no pierde el sentido del humor. Basta ver el comentario bajo esta idílica foto. “Realidad: Julián: Val tienes un cilantro en el diente, deja te lo quito... Así las cosas”. Solo el futuro nos dirá si este amor será o no de los de para siempre.

