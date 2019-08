Así se recupera Lorenzo Lazo de la partida de su gran amor, la actriz Edith González La partida de Edith González ha dejado un gran vacío en su viudo. Está está siendo su terapia para recuperarse del duro golpe. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message A veces para recuperarse de algo hay que poner tierra y distancia de por medio. Esa está siendo la mejor ‘terapia’ para Lorenzo Lazo. El viudo de Edith González ha puesto rumbo a otros destinos en soledad para sobrellevar el duro golpe que le ha dado la vida. El economista ya lleva un tiempo recorriendo Europa donde se está refugiando en dos de sus grandes pasiones, la lectura y el arte. A juzgar por sus últimas publicaciones, Lorenzo está realizando largas caminatas cuyas reflexiones ha compartido generosamente en sus redes. “Entre más grande el reto, los caminos de la vida exigen avanzar a grandes pasos. (Con la música por dentro. ‘Cantares’ de Joan Manuel Serrat, con letra de un poema de Antonio Machado. En algún lugar de los Highlands de Escocia… se hace camino al andar”, ha escrito con profunda nostalgia. El que fuera el gran amor de Edith hasta sus últimos días ha mostrado entusiasmado sus aventuras por tierras inglesas. Londres, Lavenham (el pueblo donde nació Harry Potter) y Escocia son algunos de los lugares que está visitando en esta intimista travesía. Con una gran sonrisa en la mayoría de sus publicaciones, Lorenzo vuelve a recuperar la ilusión perdida con la marcha de Edith. Juntos nos hicieron testigos de sus múltiples viajes por el mundo, un pasatiempo que ambos amaban y disfrutaban como niños. Image zoom Instagram Edith González/ @1edithgonzalezmx En honor a ella, a su recuerdo y a la vida que continúa, el economista ha realizado este viaje que no sólo es exterior, por tierras lejanas, sino también interior. Gracias por estas imágenes y reflexiones Lorenzo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Así se recupera Lorenzo Lazo de la partida de su gran amor, la actriz Edith González

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.