Así se lamentó Itatí Cantoral de la muerte de su mamá: "Mi mejor amiga, mi madre" La actriz de La Mexicana y El Güero compartió su tristeza e invitó a sus fans a participar en la misa virtual por el descanso eterno de su querida mamá. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer, viernes 28 de agosto, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Itatí Zucchi, la mamá de la actriz mexicana Itatí Cantoral y viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral. La noticia fue compartida por Gil Rivera en representación de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Esto decía el comunicado que compartió ayer la familia de la difunta: Image zoom Itatí Cantoral Instagram Itatí Cantoral “Con mucho dolor, queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itatí Zucchi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Muchas gracias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija expresó su dolor hoy sábado, bajo esta linda foto del recuerdo en la que aparecen unidas. “¡Gracias mamá por tanto amor! Celebremos la Santa Misa por la mejor mujer del mundo, mi mejor amiga, mi madre. 8:30pm se realizará una misa vía YouTube y Facebook, enlaces en mi biografía. Te extrañamos Mi Vida”, escribió Itatí. En un segundo post, la actriz compartió el anuncio de la misa con los datos específicos de la retransmisión bajo un retrato de su mamá en blanco y negro. Algunos personajes del medio artístico le ofrecieron sus condolencias, como Luis Roberto Guzmán, Gabriela Zamora o Rocío García. Sus fans prometieron acudir a la cita: “Ahí estaremos, güerita linda”; “estamos contigo, cariño”; “ahí estaremos, mi corazón”… Amigos y familiares de la actriz continúan sumando sus comentarios para apoyar a la familia en estos difíciles momentos. Descanse en paz.

