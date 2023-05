Así se enteró Gerard Piqué de la aparición de sus hijos en el video de Shakira Revelan cuándo el futbolista fue consciente por primera vez de la intervención de sus retoños en el clip de su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El dolor y el amor han sido siempre fuente de inspiración de los artistas, y de Shakira, especialmente. A lo largo de su carrera, la cantante colombiana ha empleado sus emociones como canalizador para crear hits que hoy son historia de la música. El más reciente se llama "Acróstico", una historia de amor infinito a sus hijos, Sasha y Milan, protagonistas de su nuevo video por sus dotes musicales y artísticas, pero también por la bonita unión que se muestra entre madre e hijos. En medio de este momento tan tierno, no han pasado muchas horas en que el mundo se alborotara y preguntara cuál había sido la reacción del papá de los pequeños Él no ha dado declaraciones al respecto, peros sí una periodista que ha seguido los pasos de Gerard Piqué. Lorena Vázquez ha compartido en el programa español, Y ahora Sonsoles, de Antena 3, cómo y cuándo se ha enterado el deportista de esta colaboración. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Foto Shakira: Video Acróstico/Youtube Foto Gerard Piqué: (Photo by RAYMOND ROIG / AFP) (Photo by RAYMOND ROIG/AFP via Getty Images) "Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz", ha expresado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió: "Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip", aseveró. Precisamente, de su entorno más cercano es que han hablado al respecto. Ha sido la abogada de Shakira, Pilar Mañé, quien ha quitado hierro al asunto asegurando que todo está en orden y que la relación es "estupenda", recoge el diario La Vanguardia. También contó que, tras el estreno del clip, no tiene conocimiento alguno de que hayan habido reacciones negativas o enfrentamiento entre las partes. En principio, no hay drama. Esta no es la primera vez que los pequeños aparecen con uno de sus progenitores en un evento público. Ya en el pasado, Piqué se llevó a Milan a la Kings League, donde el chiquitín incluso habló frente a las cámaras. Y, en este caso, según compartieron públicamente los abogados de la artista, no se pidió consentimiento ni permiso alguno a la mamá para que saliera al aire.

