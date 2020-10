Close

¡Así respondió Irina Baeva a las burlas de Galilea Montijo a su regreso de Nueva York! La novia de Gabriel Soto dio por finalizada su estancia en la gran manzana y esto fue lo que les dijo a los reporteros que le esperaban, nada más pisar el suelo mexicano, acerca de la polémica con la conductora de Hoy. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días Galilea Montijo se burló del acento americano de Irina Baeva durante su estancia en Nueva York desde su programa Hoy. “¿Sabes qué me encanta? Tiene como tres semanas ¿o cuánto tiene ya? Y ya se le pegó el acento estadounidense”, dijo Montijo durante la transmisión de su programa en México para el canal de Televisa. “El um, ah, oh my God ¿cómo dicen ustedes?”. “Dicen que cuando eres buena para los idiomas se te queda rapidísimo como los ¿cómo dicen ustedes? ¿cómo dicen ustedes? Los modismos”, bromeó. Arath de la Torre añadió: “Ella aprendió español por Rebelde [la telenovela], oía a Anahí, a Mía Colucci”, agregó por su parte De la Torre. “Veía y decía ‘y soy erebelde, y soy erebelde y soy erebelde’ ”. Hoy la novia de Gabriel Soto regresó de Nueva York y las cámaras del El Gordo y LA Flaca le sorprendieron a su llegada en el aeropuerto. De buen humor y muy amable, les pidió que le dieran un momento para contratar su taxi y después los atendería. “¡No oigan mi dirección!”, bromeó con los reporteros. Image zoom Irina Baeva Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pocos después, esto respondió a la pregunta de qué opinaba al respecto de las bromas de Galilea Montijo acerca de su pronunciación en inglés, como si hubiera vivido toda su vida en Estados Unidos: “Chicos, la gente siempre va a hablar. Hagas, no hagas, siempre la gente va a hablar, va a criticar, va a hablar positivamente, negativamente… Finalmente, lo que yo pienso es que uno no puede parar su vida por los comentarios que sueltan por allá y por acá”, finalizó, quitándole leña al fuego y sin entrar en controversias. Después de la grata experiencia en la gran manzana, dondé la actriz tomó varias clases, le esperan los brazos de su gran amor, Gabriel Soto.

