Así responde Karol G al video de la supuesta infidelidad de Anuel AA Anuel AA fue acusado de serle infiel a Karol G tras salir a la luz un video comprometedor que lo mostraba de fiesta rodeado de mujeres y celebrando con champaña. El video que circulaba en las redes sociales y fue divulgado en varios medios de comunicación llamó la atención de la colombiana, quien no pensó un momento antes de responder y aclarar la situación. "Para que dejen de 'sufrir'", respondió la intérprete de "Mi cama suena" a uno de los medios que publicó el video. Su respuesta iba acompañada de una captura de pantalla que mostraba la estampilla del video original como del 12 de agosto del 2018, antes de que los dos decidieran ser pareja. Image zoom Y es que Anuel AA está tan enamorado de su novia, que seguro no tiene ojos para otra chica. Así lo demuestra en cada una de las románticas publicaciones que hace en las redes sociales junto a su novia. "Sin ti soy un infeliz ☹️ 6 días más y ya por fin nos vemos otra vez". "Un beso significa amistad, sexo y amor 👹😈 en cualquier parte del mundo no importa la religión!", entre otros. Desde que salió a la luz su romance, la pareja ha gritado a viva voz su lindo romance, han hablado del compromiso y hasta del matrimonio, por lo que han causado preocupación entre sus fans por la corta, pero intensa relación que llevan. ¡Ya ven, no se asusten! Los tortolitos siguen juntos y felices, a pesar de haber revelado hace poco que habían terminado su romance. Por suerte, la ruptura fue hace tiempo y momentánea, inspirando un romántico tema y al parecer haciendo su noviazgo aún más fuerte.

