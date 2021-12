Así responde Jennifer Garner a las 'irrespetuosas' declaraciones de Ben Affleck Cobijada por un ejército de seguidores, la actriz no se esconde entre cuatro paredes y sale a la calle para realizar sus deberes de madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un abrir y cerrar de ojos Ben Affleck pasó de ser uno de los actores más queridos de Hollywood a un divorciado despreciable, tras las sorprendentes revelaciones sobre su matrimonio con la actriz y madre de sus hijas Jennifer Garner. Affleck, cuya actual relación amorosa con la puertorriqueña Jennifer López sigue viento en popa, habló como nunca sobre el supuesto calvario que vivió al lado de Garner, el cual, según confesó al locutor Howard Stern en su programa radial, lo llevó a hundirse por años en el alcohol. El actor aseguró que vivía una pesadilla en su relación ya que se sentía atrapado debido a su responsabilidad como padre. "Probablemente aún estaría bebiendo. Es parte [de la razón] por la cual empecé a beber… porque estaba atrapado", reveló según People. "Decía, 'No me puedo ir por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿Qué hago?'. Lo que hice fue tomar una botella de scotch y dormirme en el sofá, lo cual no fue la solución". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Garner Celebrity Sightings In Los Angeles - December 10, 2021 Jennifer Garner | Credit: Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Images Por supuesto que las declaraciones no fueron muy bien recibidas por los fanáticos de la actriz y más allá de ganarse la empatía del público, la falta de sensibilidad y respeto hacia la madre de sus hijos, incendió las redes sociales con los fanáticos de Garner tildándolo de irrespetuoso y olvidadizo, por pasar por alto la supuesta relación extramarital que mantuvo con la niñera de sus hijos e ignorar que fue precisamente Garner quien lo llevaba a rehabilitación aún después de haberse divorciado. "Ben Affleck y Jennifer Garner se dejaron en el 2015 y a ella se le vio llevándolo a rehabilitación en el 2018. No la culpes", escribió una usuaria de Twitter. "Debido a que Ben Affleck se sintió atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner empezó a beber y luego a acostarse con la niñera (dejó eso fuera)… Se sintió tan atrapado que después de tres años de separado, Jennifer tuvo que llevarlo a rehabilitación", publicó otro lector. Un tercero expresó: "¿Culpas a tu exesposa por beber? ¡Eras un borracho antes de casarte!". Los comentarios fueron subiendo de tono, lanzándole al actor improperios como "basura", "patético" e "imbécil" y convirtiendo a la actriz en tendencia en dicha plataforma social. Con un ejército de seguidores defendiéndola, Garner se puso la capa de heroína y con la frente en alto y una resplandeciente sonrisa fue captada realizando los deberes de madre con sus hijos Seraphina de 12 años y Samuel, de 9, mientras Violet de 15, se mantuvo alejada de las cámaras. Jennifer Garner and Ben Affleck are seen on December 09, 2021 in Los Angeles, California Jennifer Garner y Ben Affleck en Los Angeles, California el 9 de diciembre del 2021. | Credit: Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Image La actriz, al parecer, restó importancia a las controvertidas declaraciones y mostró su valentía en público. Sin embargo, a puerta cerrada no mostró la misma sonrisa, de acuerdo al Daily Mail. "Jen no está particularmente feliz con las palabras de Ben sobre el tema de su divorcio… No está bien", expresó una fuente según el diario. "[Siente que fueron] una cachetada". Contrario a su ex, Garner ha mantenido discreción sobre los detalles de su matrimonio, rehusándose a contestar los ataques iniciados por el actor y enviándole un firme mensaje: "Él es el amor de mi vida", le dijo a Vanity Fair en 2015, un año después de su separación. "¿Qué voy a hacer al respecto? Es la persona más brillante de cualquier habitación, el más carismático … Siempre digo: "Cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes". Pero cuando el sol brilla en otra parte, hace frío. Puede proyectar una gran sombra". Por el momento, el corazón de Garner está bendecido con una relación estable al lado del empresario John Miller.

