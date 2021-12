Así recuerdan a Jenni Rivera: "No quería nada con la famosa. No quería nada con Jenni Rivera" Los hijos y familiares de la llamada Diva de la Banda la recuerdan de una manera especial en el noveno aniversario de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un día como hoy, hace nueve años, el mundo de la música mexicana se paralizó al enterarse que la cantante Jenni Rivera y varios miembros de su equipo de trabajo, habían perdido la vida en un terrible accidente aéreo. Para los integrantes de la familia Rivera ese día quedó marcado para siempre en sus memorias y calendarios. El mundo definitivamente cambió para los cinco hijos de la llamada Diva de la Banda, que han tenido que navegar sus vidas huérfanos de madre. Algunos han logrado sanar las heridas que dejó su ausencia, se han limpiado las lágrimas y tras vivir nueve años sin ella, se llenan de orgullo de poder llamarla "mamá". "Estoy tan orgullosa y honrada y es un gran privilegio y una bendición ser su hija, ser su primogénita", expresó Chiquis a través de su podcast. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis and Jenni Rivera Chiquis and Jenni Rivera | Credit: Jenni Rivera/Instagram En este noveno aniversario luctuoso, Jacqie, la segunda hija de la cantante, decidió honrarla con una dedicatoria especial en su nuevo vídeo de la canción Hurt, interponiendo el perdón por todas las faltas cometidas. "Yo de joven era muy rebelde y no sé si [era] porque tenía resentimiento hacia mi mamá, pero no quería nada con la famosa, no quería nada con Jenni Rivera. Creo que yo nada más quería a Jenni la mamá", explicó Jacqie a People en Español. "Obviamente eso es parte de la sanidad. Creo que ya pasó el proceso en estos nueve años de pedirle perdón a mi mamá y de perdonarla a ella, porqué también yo voy creciendo como madre y estoy aprendiendo… ¿Cómo puedo esperar que ella lo hubiera sabido todo? Ahora puedo sanar". Superado el resentimiento, Jacqie aprovechó la mañana de este jueves para agradecer a los admiradores de su madre por el cariño heredado hacia la familia Rivera y por mantener vivo el legado de la controversial cantante que rompió esquemas dentro del género de la música regional mexicana. "Estoy bien contenta que ella está en el Cielo disfrutando. La extraño muchísimo", expresó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Me di cuenta de nuevo qué tanto la aman. Gracias por amarla. Gracias por mantenerla viva, por amarla tanto. Sé que no sólo aman su música, sino que aman a la mujer y eso me hace sumamente feliz". Jacqie and Jenni Rivera Jacqie and Jenni Rivera | Credit: Cortesía Jacqie Rivera Por su parte, Rosie Rivera, quien hasta hace poco había estado a la cabeza del legado de su famosa hermana, reiteró que aún no ha podido sanar su muerte, aunque finalmente se dio cuenta de que la cantante ya no regresará. "Este año, más que nunca, te necesité", escribió Rosie en sus redes sociales. "Este año, la niña dentro de mí se dio cuenta que no regresarás. Aunque pudieras, quédate. Quédate hermana. Yo te veré luego. Te amo hermana". Rosie y Jenni Rivera Rosie y Jenni Rivera | Credit: Rosie Rivera/Instagram Juan Rivera, el hermano más pequeño de la intérprete, quien últimamente se ha visto envuelto en un escándalo público con los hijos de la cantante, aprovechó el día para disculparse con Jenni, a través de un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Hermana, lo he intentado con todo mi amor, ¡con cada pedacito!", escribió Juan. "Lo siento si te he fallado… Disfruta tu tiempo con Dios". La cantante perdió la vida junto a su maquillista Jacob Yebale, su publicista Arturo Rivera, su representante legal Mario Macías, y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres, luego de que el Lear Jet 25 en el que viajaba hacia Ciudad de México para cumplir con su participación como juez de La Voz…México, se estrellara en Iturbide, Nuevo León. Los restos fueron encontrados por un campesino de la localidad y luego confirmados por la agencia de Comunicaciones y Transporte.

