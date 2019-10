Así reaccionó Yolanda Andrade al ser víctima de una broma relacionada con Verónica Castro La presentadora mexicana prefiere ni oír de hablar de Verónica. Esta fue su cara al escuchar un tema de la cantante que le tarareó su amiga Montserrat Oliver. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llevaba unas semanas calmada y sin entrar en polémica. Tras el huracán producido con la bomba informativa que dio sobre su supuesta boda con Verónica Castro, Yolanda Andrade ha preferido dejar las cosas como están y no volver a mediar palabra sobre el tema. Hasta que su amiga y compañera de trabajo, Montserrat Oliver, le hizo una broma que no le cayó del todo bien. Aunque la toleró por el sentido del humor que la caracteriza, no tardó mucho en pararla y cortar el tema de raíz. Ocurría en el coche que les conducía al plató de su programa Montse y Joe. La primera empezó a tararear canciones por aquello de que era muy temprano en la mañana. Entre el repertorio se encontraba “Macumba”, el famoso tema de la cantante que hizo reaccionar así a Yolanda. Aunque inicialmente se le escapó una media sonrisa, prefirió no seguirle el rollo y evitar echar más leña al fuego. “No, no es el momento, ya no”, dijo tajante. Montserrat, que no paraba de reírse para quitarle hierro al asunto, finalmente cambió de canción para que no se les aguara la fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos amigas siguieron jugando a adivinar famosos éxitos de la música mexicana para hacer frente al sueñito de la mañana antes de meterse de lleno en las grabaciones del show. Image zoom Cortesía Aunque tanto Yolanda como Verónica han aparcado su conflicto y prefieren olvidarse de la polémica que las persiguió durante varios días, lo cierto es que la herida sigue abierta todavía. La conductora ya no quiere hablar de ese tema, ni siquiera en broma, dejando que cada cual piense lo que le plazca. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Así reaccionó Yolanda Andrade al ser víctima de una broma relacionada con Verónica Castro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.