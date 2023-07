Así reaccionó Yailin a anuncio de nueva novia de su ex Anuel AA Tras los conflictos que tuvieron Yailin y Anuel AA, quienes aún no se divorcian, el reguetonero presentó oficialmente a su nueva novia. ¿Qué hizo la influencer? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Yailin dio a conocer lo que vivió al lado de Anuel AA; ahora, están separados y la influencer es quien está a cargo de la hija de ambos, Cattleya. Tras una serie de conflictos que protagonizaron ambos famosos, que incluyeron señalamientos de violencia física por parte del representante de música urbana, parece que los ánimos se están relajando. El reguetonero, tras terminar con su esposa, envió mensajes a su ex Karol G que parecían buscar una reconciliación; los cuales, no fueron respondidos por la cantante. Ahora, él se mostró públicamente con Laury Saavedra, una joven de origen venezolano que radica en Miami, Florida, haciendo oficial su nueva relación sentimental. Por su parte, la influencer dio a conocer una sexy imagen donde se le ve con el pelo color naranja. Además, porta un top blanco con flores como ornamentos, un pantalón blanco; así como, zapatos, lentes de sol y bolso a juego con su nuevo tono de cabello. Está sentada en un auto negro que tiene lo que simulan manchas de pintura en diferentes tonos. Anuel AA y Yailin Credit: Kevork Djansezian/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo desactivó los mensajes; lo cual, causó reacciones por parte de los cibernautas. "¿Por qué desactivas los comentarios? Tanto photoshop ni tú te la crees" y "Desactivó los comentarios en su foto que recién subió jajaja. Y yo que le quería comentar", mencionaron. Algunos usuarios no dudaron en defenderla. "Casi todas las artistas usan el photoshop mi vida, no solo ella, lo que pasa que personas como tú por nada se ofenden y se la pasan llevando vida ajena. Cada quien hace con su vida lo que quiere. A ella no le da la gana poner comentarios así de simple", y "Mi'jo descansa vete a dormir", respondieron otros seguidores. Mientras Anuel AA disfruta de su nueva conquista, Yailin está promocionando la línea de productos de cuidado para bebés que lleva el nombre de Cattleya.

