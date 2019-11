Así reaccionó Toni Costa al sexy baile de Adamari López ¡con twerking incluido! El bailarín español no pudo evitar reaccionar a la sensual presentación de su chica que se dejó el corazón en la pista de baile. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se conocieron y enamoraron bailando. Pero en esta ocasión, Adamari López tiene otra pareja de baile que no es Toni Costa. La presentadora de Un Nuevo Día es una de las concursantes de Así se baila, el nuevo espacio de su show matutino donde vuelve a verse las caras con la pista y un jurado severo. Su segunda puesta en escena ha sido un baile moderno donde la puertorriqueña se ha dejado la piel. A pesar de las críticas de Carolina Sandoval, nuestra querida chaparrita movió sus caderas como buena caribeña y derrochó sabor de principio a fin. Tal fue así que hasta su prometido reaccionó con varios emoticonos de aplausos al ver el video, y dejó su opinión como experto en esto del baile, de lo que sabe, y mucho: “¡La mejor!”, escribió. Image zoom Toni Costa Instagram/Un nuevo día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se merece esos aplausos y mucho más. La también actriz ha estado ensayando durante horas su nueva interpretación donde dio la mejor versión de ella. Bailar a ritmo de reggaeton no es cosa fácil pero para ser la primera vez sin duda se salió. Esta semana no estuvo entre las favoritas de los jueces, que prefirieron las actuaciones de Hector Sandarti y Chiqui Baby. ¡La semana que viene más y mejor! Advertisement EDIT POST

