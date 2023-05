Mira cómo reaccionó Mauricio Ochmann cuando le dijeron si le dará anillo de compromiso a su novia Tras dos años de relación sentimental con Paulina Burrola, ¿Mauricio Ochmann planea llegar al altar por tercera ocasión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son dos años de relación sentimental los que Mauricio Ochmann mantiene con Paulina Burrola. De hecho, el idilio es tan sólido que la modelo convive de manera habitual con Lorenza y Kailani, las hijas del actor. Ante ello, se espera que este famoso llegue por tercera ocasión al altar. Lo que causó sorpresa fue la forma en la que el protagonista de la película ¡Qué despadre! reaccionó luego de que fue cuestionado si en las recientes vacaciones que con su novia ya le había entregado el anillo de compromiso. "Pero qué presión. Uno también viaja, se divierte, descansa, la pasa bonito. ¡Ay no, espérense!", mencionó, con sonrisa nerviosa, a los medios de comunicación. "Ya me están echando toda la presión", agregó. No lo sé [si está esperando el anillo de compromiso]. Pregúntele a [Paulina Burrola]". El famoso, justamente, fue captado con Burrola cuando regresaban de unas vacaciones. Así, que ante su petición, le preguntaron a la joven si estaba lista para contraer matrimonio con su novio; lo cual, también la puso muy nerviosa. "Estamos felices. Uno no espera, no está pensando en esas cosas. Ya me pusieron en jaque. Sí claro [quiero casarme con Mauricio Ochmann]", confesó. "Son cosas que se van platicando conforme va avanzando la relación, pero ahorita la verdad es que pasamos un viaje bien lindo". Mauricio Ochmann Paulina Burrola Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros asuntos, Mauricio Ochmann dejó claro que es muy feliz como padre de sus dos mujercitas y de momento disfruta mucho convivir con ellas. Y confiesa que cuando están alejados las extraña mucho. Solo desea que sus hijas "vivan, disfruten y realicen sus sueños" porque "son su mundo".

