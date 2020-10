Close

¡Así reaccionó Lorenzo Méndez tras el escándalo de Chiquis y Jorge Cueva! Hoy, a la vista de las imágenes que demuestran que su mujer tiene un nuevo amor, al cantante no le quedó de otra que dar un nuevo y definitivo paso tras su separación de la hija de Jenni Rivera. ¡Qué duro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si no sucede un milagro, todo apunta a que a partir de hoy la ruptura entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez va a ser definitiva. Después de que el romance secreto de la hija de Jenni Rivera con el empresario mexicano Jorge Cueva haya visto la luz, las redes explotaron y todavía envueltos en cierta incredulidad, los fans del matrimonio no salen de su asombro ante la confirmación del nuevo amor de Chiquis. Image zoom Desde la última vez que se separaron, ella puso el punto final a la relación con su todavía marido borrando por completo el contenido de su red de Instagram y empezando de cero con una más que sugestiva foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, hemos visto a Lorenzo tristón y cabizbajo, llegando a compartir mensajes en su cuenta de Twitter de un solo emoji, como un corazón roto o unas manitas en oración. Después de luchar anteriormente porque su matrimonio sobreviviera a sus sucesivas crisis, ésta vez Chiquis lo tenía claro. Desde el set del show de Tengo Talento, Mucho Talento, agarrando su cola de caballo con la mano izquierda y adoptando una expresión desafiante, recordó hace unos días el verso de Drake: “Mi pasado está atrás, como cola de caballo”, escribió con la mente decidida. Y las imágenes exclusivas emitidas por Suelta La Sopa de su romántico encuentro con Mr. Tempo no dejan lugar a dudas de que la famosa cantante iba en serio: Ahora, todos los ojos están puestos en Lorenzo Méndez, quien le devuelve la jugada a su mujer y, a raíz del escándalo de su intempestivo romance, también ha borrado por completo todo el contenido de su red de Instagram y cancela así todo rastro de vida en común con su ex. ¡Qué locura!

