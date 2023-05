Así reaccionó Julio Iglesias a los rumores sobre su salud Las especulaciones sobre el grave estado de salud de Julio Iglesias, lo han obligado a pronunciarse al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Julio Iglesias atraviesa por graves problemas de salud, que incluyen pérdida de memoria y habilidades físicas. Los dimes y diretes resurgieron luego de que un supuesto amigo del cantante nuevamente sacara a la luz el tema señalando que, en efecto, el intérprete de "Soy un truhán, soy un señor" estaba enfermo. Ahora, el famoso reacciona ante esta polémica. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM [de poca madre, muy bien], pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", escribió Iglesias en su cuenta de Instagram. "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad". Acompañó el mensaje con una imagen donde se le ve en lo que parece ser un jardín, portando una camisa blanca y con un discreto bigote en la cara. "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", agregó. "Muchísimas gracias como siempre". Julio Iglesias Credit: Dave Kotinsky/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas se pronunciaron el comentario del español. "Te ves tan fuerte y tan parecido a tu padre. Que Dios te llene de fuerzas y de salud, Julio. Gracias por todo lo que nos has regalado", dijo un fanático. "Hoy día la maldad es protagonista. ¡Pero tu eres más fuerte que todos!"; "Gracias Julio por tu maravillosa música que le has dado al mundo entero, nos alegra saber que estás bien, te queremos mucho, serás siempre ¡¡¡¡¡¡un grande entre los grandes!!!!!!", y "Gracias maestro por estas palabras, nos haces felices a millones de personas. Es cierto que vivimos en unos tiempos de mentiras y manipulaciones pero afortunadamente nos queda la posibilidad de contar la verdad", fueron otros comentarios. Con este mensaje Julio Iglesias quiere cerrar cualquier tipo de polémica a su alrededor.

