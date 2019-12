Así reaccionó Julián Gil cuando le tocó presentar una noticia de Marjorie de Sousa en el El Gordo y la Flaca El actor sustituyó a Raúl de Molina y tuvo que dar paso a un video junto a Lili Estefan donde su ex hablaba de lo feliz que estaba. Todo un profesional. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A veces la vida hace unas jugadas muy curiosas. Y si no, que se lo pregunten a Julián Gil. Ironías de la vida, el actor tuvo que sustituir a Raúl de Molina esta semana en El Gordo y la Flaca y hacer de pareja televisiva de la gran Lili Estefan. Juntos hacen un equipo perfecto y se compaginan de maravilla, de eso no nos cabe la menor duda. Sin embargo, el también conductor vivió un momento bastante incómodo al tener que dar paso a una noticia de la que fue su expareja, Marjorie de Sousa. La persona con quien tuvo un hijo, Matías, y con quien mantiene una guerra legal desde hace tres años protagonizaba una de las piezas y Julián tenía que darle paso. Con cara entre seria e irónica, el actor hizo su trabajo y pasó el mal trago con el apoyo y las risas de su amiga y compañera Lili que le restó importancia al asunto con su tono y sonrisa. El conductor presentó este reportaje como pudo, aunque su voz denotaba incomodidad. “Además, la actriz dice estar muyyy feliz con los resultados judiciales, así que veamos”, dijo con cierto sarcasmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, la feliz mamá habla de este año que queda atrás y se muestra orgullosa de haber apartado a su hijo de “muchas cosas que lo contaminen”. ¿Se refiere a su padre, Julián? “Pueden decir mil cosas pero uno sigue de pie y luchando por la vida”, prosiguió segura. No hubo más que decir por parte del también presentador. Ahí se quedó la cosa y lo demás prefiere que se lave en casa o en los tribunales. Esperemos que este 2020 traiga armonía. Advertisement

