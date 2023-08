Así reaccionó Elizabeth Álvarez a su supuesto divorcio de Jorge Salinas Tras los rumores de divorcio de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas luego de la polémica desatada por una supuesta rivalidad, la actriz no dudó en pronunciarse al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el matrimonio de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas era considerado uno de los más estables del espectáculo, una supuesta infidelidad por parte del actor con una nutrióloga tambaleó la relación. Y si bien ambos actores han asegurado que han arreglado cualquier conflicto, han surgido rumores de divorcio. Ante ello, la famosa no dudó en enfrentar este tipo de información. "No tengo nada que hablar de eso [divorcio]", advirtió Álvarez a los medios de comunicación. "¿Cómo voy a confirmar eso? No siquiera puedo responder eso, porque es absurdo". La intérprete de Déborah Portillo Peralta en la telenovela La herencia cerró por completo cualquier polémica respecto a la mencionada infidelidad y dejó claro que su relación conyugal con Jorge Salinas está más fuerte que nunca. Incluso, dijo cuál es la fórmula para un matrimonio fuerte y aseguró que celebrará su aniversario de bodas el próximo 15 de octubre. "Digo que tiene que estar el amor siempre ahí, entre las dos personas. Amándose con el mismo compromiso y las mismas ganas, y con el mismo objetivo de vida. Mantienes el mismo objetivo de vida, nada más encaminado hacia un mismo lugar", mencionó. "Jorge y yo tenemos el mismo propósito que es nuestra familia, nuestro amor y nos seguirán viendo, y estaremos juntos todos los días". Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Álvarez aseguró que como cualquier mujer, hace todo para cumplir con todos sus roles. "Hago mismo que todas las mujeres mexicanas y todas las mujeres del mundo; todo lo que hacemos, somos mamás, esposas, amantes, amigas, hijas, hermanas. Nos dividimos en muchos pedacitos para dar lo mejor de nosotros. Así que tratando de que mi vida profesional mostrarla y que mis hijos se sientan muy orgullosos. Ellos, no saben que hago telenovelas".

