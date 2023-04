Así reaccionó Alessandra Rosaldo a la posible participación de Victoria Ruffo en serie de los Derbez La posibilidad de Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo se encuentren en un proyecto de televisión se ha abierto ¿qué dijo la esposa de Eugenio Derbez? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Victoria Ruffo dio a conocer su interés de formar parte del elenco de la serie De viaje con los Derbez, donde tendría que convivir con su ex Eugenio Derbez, con quien no mantiene una buena relación. Además, tendría que lidiar con la actual esposa del actor, Alessandra Rosaldo. Ante ello, la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de quien fuera parejas sentimental de su marido ingrese al reality show. "¡Qué venga, claro!", respondió, visiblemente complacida, a los medios de comunicación. Respecto a la polémica que se desató luego de que la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas diera a conocer que Derbez no le dio las condolencias tras la muerte de su madre, Guadalupe Moreno Herrera, la vocalista de Sentidos opuestos reaccionó ante este tema. Además, aprovechó para dejar claro que no tiene ningún tipo de relación con la actriz; sin embargo, eso no impidió que le hiciera llegar un mensaje tras el luto por el que atraviesa. "¿Qué puedo decir? Cuando supimos la noticia, porque José Eduardo nos lo hizo saber, a toda la familia, todos le expresamos nuestro más sentido pésame y nuestro dolor, y sabe que lo acompañamos, y eso se hizo de manera extensiva para toda su familia", explicó. "No tengo el teléfono de Victoria, la he visto una sola vez, pero por supuesto que siento profundamente el triste momento por el que está pasando". Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo | Credit: Mezcalent x 2 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La posibilidad de que Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo pueden convivir de manera cotidiana en el mencionado programa de televisión ya se ha abierto por parte de ambas. Solo el tiempo dirá si es posible que se realice esa mancuerna.

