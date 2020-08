¡Así reaccionaron las celebridades al triunfo de Maluma en los Vmas! ¡Otro nuevo éxito para Maluma! Infinidad de artistas quisieron celebrar al intérprete de Hawai en esta noche histórica para el cantante. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los nominados a los VMas 2020 a la Mejor Canción Latina fueron: Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin por “China”; Bad Bunny con “Yo Perreo Sola” Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul con“MAMACITA”, J Balvin con “Amarillo”, Karol G ft. Nicki Minaj con “Tusa” y Maluma, quién muy emocionado por esta nueva victoria en su carrera se llevó el premio a casa gracias a su tema “Qué Pena”, ft. J Balvin Ataviado con un traje verde de Balmain, un muy feliz Papi Juancho no se olvidó de recordar a su colega J Balvin, víctima del coronavirus, a quien le dedicó el premio. “Siempre soñé con esto… Lo comparto con Mi Pueblo MEDELLÍN y mi Parcero J Balvin. 2020, año difícil, ¡pero vamos pa’ lante mi gente!” exclamó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin, quien compartió hace unos días una impactante foto en el hospital junto a su doctor, escribió bajo su post unas manitas de agradecimiento. Pero fueron muchas más las celebridades que quisieron felicitar a este parcero. El cantante Lucas Lucco exclamó: “¡Dios te bendiga, hermano!”; Alex Sensation escribió: “Felicidades, my bro”; Stefano Alcantara, Amanda Cerny, Vibarco, Juan David Huertas, Farina y muchos otros talentosos artistas quisieron celebrarle y ser parte de su felicidad en su muro. Si algo quedó claro en esta noche tan especial es que comprobamos que el verde le sienta la mar de bien a Maluma Baby. Este último modelo es de la firma Versace, y la nota particular la pusieron unos colmillos de vampiro en la dentadura del cantante que hicieron las delicias de sus fans. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

