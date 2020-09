¡Así quedó la nueva remodelación de la casa de Adamari López! Emocionada, como una niña con zapatos nuevos, así de feliz compartió la mamá de Alaïa los avances realizados en las mejoras de su hogar. ¡Así da gusto tener orden! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué gusto dar ver cómo Adamari López se entusiasma y disfruta de todo lo que sucede a su alrededor como si fuera una niña! Hoy se asomó a sus redes y sin poder disimular la emoción, mostró paso a paso cómo estaban quedando los nuevos armarios que espera pongan aún más orden en el seno del hogar de esta admirada y bella familia. “¡Ay mi gente linda, yo no les he contado que estoy súper emocionada!” exclamó. “Estoy haciendo un closet en mi casa que para mí yo creo que va a quedar espectacular, miren, les voy a mostrar”, dijo fascinada mientras compartía el video en los stories de su cuenta de Instagram. Image zoom IG Adamari López “Esto es invento mío, miren qué emoción”, continuó diciendo durante el clip. “Y todo esto es porque quiero poner ahí los zapatos, miren por favor este revolú que tengo ahí, todo eso va a entrar aquí si Dios quiere, luego se lo muestro”, avisó señalando la montaña de zapatos tras ella. Image zoom IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero las nuevas baldas para sus colección de calzado no fue todo: “Bueno amigos, el closet de mi cuarto no fue el único que hice porque a mí también se me ocurrió hacer un parte de storage en el family, que no tenía nada, que estaban puestas las cosas de otra forma y miren este espacio que transformé”, dijo orgullosa mostrando su hazaña: Image zoom IG Adamari López “Miren, hice todo este rack para poder poner las cosas de Alaïa y cosas que van en el family en este espacio, quedó espectacular, ay, ¡y dejen que se los enseñe cuando lo llene!”, presumió. Nadie duda de que la casa quedará de maravilla, como todo aquello que emprende esta gran profesional que ha conquistado al público con su simpatía y su larga trayectoria profesional.

Close Share options

Close View image ¡Así quedó la nueva remodelación de la casa de Adamari López!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.