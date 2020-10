Close

¡Así quedó decorada de Halloween la espectacular casa de muñecas de Alaïa! Con la ayuda de sus papis, Adamari López y Toni Costa, la pequeña adornó con todo detalle su gigantesca casa de muñecas de la que mostraron el resultado final. ¡Menudo trabajo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si el año pasado nos sorprendieron disfrazándose de la familia Adams, este 2020 no iba a ser menos. Aunque todavía no han desvelado la temática elegida para este Halloween, lo que sí han mostrado ya Adamari López y Toni Costa es el resultado final de la decoración de la gigantesca casa de muñecas de su princesa Alaïa. La familia feliz, que suele vivir estos momentos con mucha ilusión, se reunió para dejar el mini palacete listo para una de las noches más mágicas del año. Y lo que es mejor, dejaron constancia de ello en un divertido video en su perfil de Facebook donde mostraron cómo fue el paso a paso. Arañas, calabazas, murciélagos y, por supuesto, telarañas fueron tan solo algunos de los elementos que utilizaron como atrezzo para esta casa de juegos que con tanto amor construyeron para su princesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En familia y con mucho sentido del humor regalaron a sus seguidores momentos de lo más cómicos, como el susto de Adamari con las arañas y las caretas de monstruos que se ponía la pequeña. "A nosotros nos encanta y nos parece que es un motivo para reunirnos en familia y para aprender", expresó la conductora mientras adornaba la fachada. Ahí el que no paró hasta dejarla perfecta fue el bailarín quien se dedicó a colocar cada detalle en su lugar dejando esta mansión en miniatura casi de museo. "Ay mi amor, te quedó superlinda la casita", le dijo Ada a su chico, con la aprobación de Alaïa de fondo. Ya están más que listos para Halloween. ¡Gracias por compartir este cómplice momento con todos!

