¡Así pelea la viuda de Kobe Bryant para cambiar una ley! Vanessa Bryant quiere salvar vidas, por eso está dispuesta a pelear una ley hasta el mismísimo Congreso de los Estados Unidos. ¡La ley llevaria el nombre de su esposo y su hija! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant está demostrando una entereza que roza lo heroico a lo largo de este complicado 2020. Por causa principalmente de la pandemia del coronavirus, es un año raro para todos: no olvidemos el refrán de año bisiesto, año siniestro. Pero sin duda, la fortaleza de la esposa de Kobe Bryant, quien ya en enero perdió a su esposo y su hija Gigi en un terrible accidente aéreo, es digna de admiración. Image zoom Pese a que recientemente cerró de nuevo al público su cuenta de instagram y la de su hija Natalia para tratar de que el proceso de su duelo sea menos abrumador de lo que ya es, no cesa en sus empeños de hacer justicia en la medida de lo posible. Además de demandar a la compañía de helicópteros por imprudencia y a la policía, por permitir que alguno de sus miembros comenzaran a circular fotos del espantoso siniestro y los cadáveres de los fallecidos, la viuda de Kobe Bryant está ahora decidida a lograr que el Congreso apruebe un proyecto de ley de seguridad de helicópteros con el nombre de “Ley de Seguridad de Helicópteros Kobe y Gianna Bryant”. Image zoom Vanessa Bryant/Instagram En un comunicado emitido esta semana a través de CNN, esta mamá-coraje fue contundente: “Insto encarecidamente a que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley federal que mejore la seguridad de los helicópteros que operan en este país”. Según ella: “Creo que existe la posibilidad de que Kobe y Gianna siguieran vivos hoy si su helicóptero contara con el equipo de seguridad requerido por esta legislación federal pendiente”, acusó. Image zoom REXFeatures/Shutterstock /The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CNN indicó que esta nueva ley obligaría a que los helicópteros que transporten seis o más pasajeros, cuenten con un sistema de alerta, alerta del terreno, un registrador de datos de vuelo y un registrador de voz de la cabina. Si la viuda de Kobe Bryant logra que esta ley entre en vigor, sería desde luego un hermoso homenaje para el recuerdo de su esposo y su hija: “Tener los nombres de Kobe y Gianna asociados con esta ley federal que tiene el potencial de salvar innumerables vidas, sería un tributo apropiado para su memoria”, afirmó.

Close Share options

Close View image ¡Así pelea la viuda de Kobe Bryant para cambiar una ley!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.