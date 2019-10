Así de cambiada luce Michelle Vieth tras 7 años alejada de las telenovelas La actriz de exitosos melodramas como La madrastra y Cuidado con el ángel ha dado un giro de 180 grados a su imagen. ¡Mira cómo se ve ahora! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchas cosas han cambiado en la vida de Michelle Vieth desde que en 2012 la pudimos ver por última vez en un melodrama como parte del elenco protagónico de La otra cara del alma, historia que grabó en México para la televisora TV Azteca junto a Gaby Spanic y un gran elenco. Tras siete años alejada del género que la vio nacer como estrella hace dos décadas cuando dio vida a la ‘pequeña traviesa’, la actriz de origen estadounidense ha dado un giro de 180 grados a su carrera en los últimos años al cambiar la actuación por la conducción. Desde el 2018 Vieth forma parte del equipo de presentadores de Tu casa TV, un programa de entretenimiento que se transmite en México a las 10 de la mañana por MVStv. El look de la actriz también ha cambiado notablemente en el último lustro, especialmente ahora que se sometió a un importante cambio de imagen. “Estrenando look”, compartió recientemente Michelle a través de sus redes sociales junto a una foto en la que presume su nuevo corte de cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A punto de cumplir cuatro décadas de vida los años parece que no pasan por la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela mexicana Mi pequeña traviesa (1998), que se sigue viendo igual de jovial y hermosa que siempre. “Te ves más chica”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes respecto al nuevo look de Vieth. A nivel personal la actriz de inolvidables melodramas como La madrastra y Cuidado con el ángel sigue felizmente centrada en su faceta de mamá. Sus cuatro hijos, Lean, Michi, Kiki y Keika, ocupan la mayor parte de su tiempo. Advertisement EDIT POST

