¡El nuevo Toni Costa! Así es su cambio radical: "Decidido a ser la mejor versión de mí" El bailarín compartió su espectacular transformación física, su felicidad. motivación y plenitud en esta nueva etapa que comienza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está pletórico. Toni Costa se siente y se ve como nunca y así lo ha querido compartir en sus redes sociales. Es un nuevo Toni, mucho más motivado, entregado e ilusionado por todo lo bonito que está por venir. Este viernes el bailarín impactó a sus casi dos millones de seguidores en Instagram con un cambio de imagen impresionante que nada tiene que ver con la de hace unos meses. Así mismo lo afirmaba feliz y emocionado. "¡¡Vamooooooos!! Sigo enfocado, motivado, y decidido a ser la mejor versión de mi, 2022 vamos ¡pa' allá!", escribió. Las imágenes hablan por sí solas. Aunque el coreógrafo siempre ha estado en plena forma por su trabajo luciendo estilizado y tonificado, parece que ahora le ha dado caña a los músculos y el resultado es digno de ver. Si a eso se suma la felicidad que le invade en lo personal, su sonrisa cobra aún más sentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fruto de mucho esfuerzo y horas de entrenamiento, Toni está más fuerte que nunca. El trabajo de pesas ya se ha hecho notar y los piropazos por este nuevo look tampoco se han hecho esperar. Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION "Tan bello, auténtico, sin cirugía, eres lo máximo", "Cada día más guapo e interesante mi querido Toni", "Eres tan espontáneo y lindo", "Eres como el hombre perfecto", le escribieron tan solo algunas de sus seguidoras. Toni no solo se sale en lo físico, también está mejor que nunca a nivel profesional. No para de viajar a lo largo y ancho del país con sus clases, sus intervenciones en televisión como bailarín siguen en ascenso y, tal y como anunció hace poquito, llegan más sorpresas. ¡Seguro que no defrauda!

