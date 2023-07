Así llaman a Clara Chía los hijos de Shakira y Gerard Piqué Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, tienen una forma de referirse a Clara Chía, la novia de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es de conocimiento público, luego de que Shakira y Gerard Piqué terminaran su relación sentimental de varios años, donde procrearon a Milan y Sasha, salió a la luz que el exfutbolista fue infiel a la cantante con una mujer de nombre Clara Chía. Ahora, esa relación se ha consolidado y la pareja no duda en mostrarse públicamente; incluso, han surgido rumores de que el deportista planea casarse con ella. También se sabe que los vástagos de la compositora colombiana no quieren tener un trato con la novia de su padre; lo cual, ha sido cumplido cabalmente por su madre e incluso se rumora que fue puesto en el acuerdo de separación. Ahora sale a la luz cómo llaman los chicos a la publirrelacionista. Le llaman "la empleada de papá". "La forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante: allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué, allí no es más que la empleada de papá, tal y como revelan en medios americanos", mencionó el diario guatemalteco Prensa Libre. Pique y Clara Chia Gerard Pique y Clara Chia en Instagram. | Credit: Gerard Pique Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el programa digital Mamarazzis, las titulares, Lorena Vásquez y Laura Fa, aseguraron que el también empresario ha cumplido con el acuerdo de que sus vástagos no convivan con su pareja sentimental; esto quedó en manifiesto luego de que Piqué asistiera con los chicos y sin Chía a la boda de la socialité Tamara Falcó. Shakira y sus hijos Shakira y sus hijos | Credit: Shakira/IG Solo el tiempo dirá si en algún momento Milan y Sasha tienen algún tipo de trato con Clara Chía; mientras tanto, su padre Gerard Piqué parece disfrutar de su amor con la española. Por su parte, Shakira ya tiene una nueva vida con los niños en Estados Unidos y se ha dicho que mantiene un romance con el corredor de autos Lewis Hamilton.

