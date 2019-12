Así han pasado la noche más mágica del año las celebridades. ¡Feliz Navidad! En casa, en la playa, con familia o con amigos, los famosos han disfrutado de lo lindo en esta velada llena de amor, regalos y buenos deseos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Navidad es un momento de reunión, reflexión y amor en compañía de los tuyos. Las celebridades se han olvidado de los platós y los sets de grabación para entregarse de lleno a este día mágico con su gente querida. Desde diferentes lugares del globo terráqueo han sacado un ratito para mostrarnos cómo están y qué le piden a Santa Claux y al Niño Jesús en esta velada tan llena de magia. Muchos de ellos nos sorprendían junto a su arbolito de Navidad para desear lo mejor a sus seguidores. Por ejemplo, nuestro adorado Chayanne y su bella familia mandaban un mensaje lleno de paz y armonía en una imagen repleta de alegría y felicidad. Las sonrisas tampoco faltaron en Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo en una entrañable foto junto a sus amadas mascotas. Desde España tampoco quisieron olvidarse de felicitar Adamari López y Toni Costa junto a su amada Alaïa con quien posaron de lo más felices y entusiasmados. Los niños han sido los protagonistas de estas preciosas tarjetas navideñas. Y sino, solo hay que echar un vistazo a las felicitaciones de Jacky Bracamontes, Ximena Duque o la mismísima Kylie Jenner para darse cuenta que ellos son la razón y el corazón de estas estas mágicas fechas. El amor romántico también ha dicho presente en este día tan especial. Así lo hemos podido disfrutar en los perfiles de Sebastián Yatra, Nicky Jam o Elsa Pataky, que han derrochado puro sentimiento con sus parejitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los trajes de infarto y vestidos de ensueño también han dejado a los seguidores de las redes con la boca abierta. Las celebridades han elegido sus mejores galas para este momento tan único y especial. Y, por supuesto, ¡para recibir los regalos de Santa Claux! Gracias a todos por estas maravillosas imágenes y por compartir un ratito de sus vidas con todos nosotros. Nos unimos a esos buenos deseos de Feliz Navidad y esperamos seguir disfrutando de más momentos cómplices y amorosos. ¡Merry Christmas! Advertisement

