Así ha sido sido el apoteósico funeral de José José en Miami. Todo lo que ocurrió dentro y fuera del velatorio El fallecido cantante es despedido en Miami por una multitud de fans, famosos y también con algo de polémica. Así ha transcurrido la despedida al Príncipe de la Canción. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo entero quiere despedirse de un grande como él. Es de justicia. Cuando se cumple una semana de su muerte, familiares y amigos han dado el último adiós a José José en cuerpo presente en el velatorio Caballero Rivero Westchdester, de Miami. Cientos de fans se arremolinaron a las puertas del lugar e incluso le cantaron en recuerdo de lo que fue su figura. Tampoco quisieron perderse esta despedida amigos del mundo del entretenimiento y la comunicación como Gilberto Santarosa, Lili Estefan o María Celeste Arrarás, que le dedicaron unas sentidas palabras al Príncipe de la canción. “Mucho respeto por su carrera artística, mucha admiración también por su persona, por su carácter emprendedor y como un luchador, porque eso es lo que fue”, dijo el Caballero de la Salsa. Quien también compartió detalles de lo que se vivió en el interior de la funeraria fue Lili Estefan, quien muy emocionada confirmó que se podía ver a José José en cuerpo presente y que estaba paz. “Ahí está José José, está el ataúd abierto, o sea, lo tenemos de cuerpo presente. Me sorprendí muchísimo pero les quiero decir que lo vi en paz, la energía que transmite es que murió en paz, murió tranquilo”, expresó emocionada. La exrepresentante de una de las voces más importantes de los últimos tiempos también informó de cómo se hallaba vestido. “Está guapo, vestido de azul”, dijo Angie García. Durante el funeral, sus tres hijos salieron frente a la prensa y dieron las primeras declaraciones de cómo estaban viviendo este duro momento. Sarita hija no pudo evitar derrumbarse y llorar desconsoladamente sin poder pronunciar demasiadas palabras. “Fue un velorio muy bonito y muy bonito. Tanto yo como Marysol y Sarita estamos en unión familiar dándole los últimos respetos a mi señor padre”, dijo su hijo mayor José Joel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera impresión es que estaban unidos, tranquilos y juntos en este delicado momento. Sin embargo, parece que la polémica podría haberse instalado de nuevo en la familia. La idea inicial de trasladar el cuerpo a México y ser sepultado allí no está del todo clara. Según el programa Suelta la Sopa, su esposa Sarita podría haberse negado a ello y su palabra es la que tiene mayor potestad legalmente por encima de cualquier hijo. Después de esta despedida y homenaje en Miami, la idea es llevar el cuerpo del cantante a México y darle la despedida frente a los millones de compatriotas que le esperan. Si se queda allá o regresa a ser enterrado en Estados Unidos es un dato que todavía no se sabe al cien por cien pero que se confirmará en los próximos días. Como siempre, todo nuestro amor y cariño a la familia de este grande de la canción. Que En Paz Descanse. Advertisement EDIT POST

