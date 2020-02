Así ha sido la lujosa y extravagante fiesta de cumpleaños de Stormi, la hija de Kylie Jenner La feliz mamá se ha reencontrado con su ex Travis Scott en una celebración llena de lujos, regalos e invitados estrella como Rosalía. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo lo que hace Kylie Jenner es a lo grande. Ella no se conforma con poco y mucho menos si se trata de su princesa, Stormi. La pequeña de la casa ha cumplido dos añitos rodeada de amigos, regalos y sorpresas en una fiesta llena de lujos, brillo y famosos, a la que llamó Stormi World. La celebración ha sido una especie de parque de atracciones al que se accedía a través de una enorme réplica de la cabeza de la cumpleañera. A partir de ahí se podían llegar a diferentes atracciones con un tiovivo gigante, una sala donde poder disfrazarse de los personajes la película infantil Frozen, juegos de feria con premios o una estancia donde jugar a Mario Kart. La feliz mamá compartía este momento tan especial en sus historias de Instagram, una fiesta de la que ya todo el mundo habla por el exceso en todos los sentidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mega celebración estuvo llena de situaciones emocionantes, como por ejemplo el reencuentro de los padres. A pesar de su separación, Kylie y Travis Scott compartieron un momento feliz y entrañable por la niña de sus ojos, que se convirtió en princesa por un día. Para sorpresa de todos, también acudió Rosalía, la cantante española y nueva mejor amiga de Kylie. La intérprete de “Malamente” no quiso perderse esta cita que vivió como una niña pequeña. También asistieron la modelo Winnie Harlow y Christina Aguilera, entre otros. Por supuesto, no faltaron los familiares de la chiquitina, incluyendo las hermanas Kardashian y Jenner que llenaron las redes de fotos y videos de lo más divertidos. ¡Felicidades linda! Advertisement

Así ha sido la lujosa y extravagante fiesta de cumpleaños de Stormi, la hija de Kylie Jenner

