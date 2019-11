Así ha sido la romántica boda religiosa entre Claudia Martín y su pareja Andrés Tovar La villana de Amar a muerte ha pronunciado el 'Sí, acepto' a su pareja en un enlace de ensueño este fin de semana. Estas son las primeras imágenes de la ceremonia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque ya eran marido y mujer por la vía legal, les quedaba pasar por la vicaria, un sueño que ha tardado en llegar pero que por fin se ha materializado. Este fin de semana Claudia Martín y su pareja Andrés Tovar se han jurado amor eterno en su boda religiosa celebrada en Oaxaca. Originaria de este lugar, la villana de la telenovela Amar a muerte ha estado rodeada de familiares y amigos para celebrar este día que con tanto amor han preparado. Las redes han sido las primeras en hacerse eco de las imágenes del enlace que tuvo lugar en el conocido Templo de Santo Domingo. Siguiendo la tradición de su tierra, la intérprete de 30 años y su ya marido salieron de la iglesia y fueron recibidos por la música tradicional del lugar y los famosos monos de Calenda. Junto a ellos bailaron por las calles hasta llegar al salón donde se celebrarían los festejos tal y como demuestran estas bonitas imágenes publicadas en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como en toda gran boda, hubo baile de novios al llegar al restaurante y un ramo de novia de lo más peculiar que lucía en forma de cesta con flores blancas. El vestido de la actriz llamó especialmente la atención por sus encajes floreados, espalda al descubierto y un escotazo de vértigo. Por su parte, Andrés también optó por un traje claro y algo más moderno que el de los novios tradicionales. Sus sonrisas de felicidad fueron el complemento perfecto en esta fiesta celebrada este sábado. La pareja se había casado en un enlace civil el pasado mes de enero pero prometieron una boda religiosa por todo lo alto que se han cumplido al pie de la letra. ¡Qué vivan los novios! Advertisement

