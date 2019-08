Así ha sido la esperada fiesta de 15 años de la hija de Edith González Constanza Creel celebró su fiesta de cumpleaños de una forma muy especial y como hubiese querido su mamá. Te contamos todos los detalles de este emotivo día. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era uno de los días que Edith González esperaba con profunda emoción. Desafortunadamente, la actriz no pudo presenciar el 15 cumpleaños de su pequeña, Constanza Creel, pero la adolescente ha tenido la fiesta que su mamá hubiera querido. Aunque la familia ha preferido llevarlo todo en la más absoluta intimidad, se han conocido algunos detalles sobre este entrañable momento en la vida de la joven. En parte gracias a Paulina Velasco Salcido, la esposa de su papá, Santiago Creel, quien se ha entregado en cuerpo y alma a la joven desde la partida de la primera actriz. Poco después del mediodía, Paulina compartía la preparación de la mesa. Además de la rica tarta, adornos con el número 15 y detalles en tonos verde, llamó la atención una taza muy divertida con la cara del Señor Cara de Papa, de la película Toy Story. La esposa del político escribió un bonito pie de foto donde explicaba cómo la familia al completo se había implicado en la fiesta. “Paulina cocinó, Mirandita decoró y papá hizo el café”, escribió simpática en sus redes refiriéndose a sus dos hijas con Santiago. Image zoom Constanza Creel Instagram Paulina Velasco Salcido Tampoco faltó su especial dedicatoria a la cumpleañera, una prueba de amor absoluto hacia la hija de Edith. “Feliz cumpleaños Constanza, ¡te quiero con todo mi corazón!”. Paulina no fue la única que quiso mandarle unas palabras a la quinceañera, profundamente emocionada Cynthia Klitbo le dedicó este mensaje a la hija de su amiga del alma. “Eres una niña hermosa, eres una niña muy buena y tuviste muy buenos ejemplos, tú mamá, tu papá y también Lorenzo”, empezó su tierno mensaje al programa Despierta América. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En cualquier momento que nos necesites sabes que vamos a estar ahí. Feliz cumpleaños mi amor, disfruta mucho este momento, que eso es lo que tu mamá hubiera querido”, expresó sincera. Ella no estuvo en su fiesta porque se trata de una celebración “privada” pero sí lo estuvo de corazón. Según este mismo medio, Edith dejó preparado un viaje muy especial para su pequeñina y sus amigas con el fin de que estos 15 fueran algo inolvidable para ella. Quien no estuvo ahí par verlo fue Lorenzo Lazo, viudo de la actriz. El economista está fuera de México de desconexión tras los duros meses que tuvo que vivir. Sin embargo, sabemos que es una de las personas que más ama y cuida de Constanza. Nos unimos a esta felicitación deseando que este nuevo año que estrena la bella Constanza esté cargado de cosas bonitas, sueños cumplidos y fuerza para seguir brillando con luz propia, como lo hizo su mamá. ¡Felicidades princesa! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Así ha sido la esperada fiesta de 15 años de la hija de Edith González

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.