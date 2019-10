Así ha reinventado su vida profesional Ana María Canseco tras su salida de Un Nuevo Día hace un año Tras su salida de Un Nuevo Día hace más de un año y medio, la periodista no ha vuelto a tener nada firme en televisión. ¿A qué se dedica en estos momentos? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido, es y siempre será, una de las sonrisas más queridas de la televisión. Desde su salida del show de la mañana Un Nuevo Día hace ya más de un año, Ana María Canseco tan sólo ha regresado a la pantalla chica para hacer pequeños segmentos y colaboraciones. Entonces, ¿a qué se dedica en estos momentos la conductora? A pesar de no estar presente cada día delante de las cámaras, Ana María ha sabido reinvertarse a sí misma. Reconoce que fue muy doloroso tener que decir adiós al programa de Telemundo donde estuvo cinco maravillosos años pero aprovechó esta oportunidad para darse paso en otro sector que le ha abierto un nuevo camino, el de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En ellas se mueve como pez en el agua. A sus 52 años está más activa que nunca. Tiene sus cuentas de Facebook, Youtube e Instagram al rojo vivo con videos y contenidos actualizados. Aunque sin duda, lo que más ha avivado todo este tiempo ha sido el blog que lleva su nombre y donde nos pone al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y la farándula. Su canal de Youtube lo reactivó hace apenas dos semanas y ya nos ha deleitado con reportajes tan divertidos y jugosos como ella. El último ha sido su viaje a la República Dominicana donde nos da un paseo por sus lugares de ensueño y nos presenta a su gente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero hay de todo, desde entrevistas a famosos, hasta editoriales de opinión e incluso temas de belleza. A Ana María no se le escapa nada. Igual ocurre en el resto de sus perfiles en redes, siempre actualizados y personalmente dirigidos por ella para desarrollar su labor periodística. La comunicadora, también responsable del programa de radio Échate Pa´ca, ha aprovechado la mayor libertad que le quitaba la televisión para pasar tiempo de calidad con su familia, a quien presume orgullosa en sus rinconcitos virtuales. Los viajes también han sido un refugio para esta profesional de la información que nunca ha dejado de sonreír. Todo el cariño y respeto para ti, Ana María. Advertisement EDIT POST

Así ha reinventado su vida profesional Ana María Canseco tras su salida de Un Nuevo Día hace un año

