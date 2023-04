Viuda de Andrés García da detalles de los últimos minutos de vida del actor: "Recibió la extremaunción el día lunes" Margarita Portillo, esposa del actor Andrés García narró los últimos momentos de vida del protagonista de Pedro Navajas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García y su esposa Margarita Portillo Andrés García y su esposa Margarita Portillo | Credit: Instagram Andrés García Tras meses de estar convaleciente, Andrés García fallecio en su casa en Acapulco, Guerrero el día de hoy a las 15;07 pm, hora de México. Fue la esposa del actor, Margarita Portillo quien detalló a través de las redes sociales cómo vivió el histrión sus últimas horas de vida. "Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús", escribió Portillo en la cuenta de Instagram del actor. "Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado así como mi hermana y su enfermero". Según Portillo ella estuvo a un lado de García hasta que el artirta dio su último suspiro. "Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas", siguió. "Su cuerpo será velado en esta, que su casa, a partir de mañana 5 de abril, a las 09:00 horas, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras detectarse que padecía cirrosis hepática, el actor nacido en República Dominicana tuvo complicaciones que lo llevaron al hospital, de hecho a finales del 2022, García se desmayó en su casa. García, nació en República Dominicana y fue hijo del aviador Andrés García Calle. Durante su infancia se trasladó a Chile y luego a México, país en el que viviría hasta su muerte. El ojiverde, saltó a la fama en 1967 gracias a la película Chanoc. Otras cintas importantes en su carrera fueron, entre otras, Pedro Navajas, Tintorera, El niño y el papá, y El macho biónico.

