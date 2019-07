Así fue el reencuentro entre Arath de la Torre y Michelle Vieth casi dos décadas después de su 'romance' La actriz ha roto el silencio y ha sorprendido con sus declaraciones al revelar cómo es la verdadera relación de su hija Gabriela con el actor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El tiempo vuela. Justo cuando casi se cumplen dos décadas de una de las historias más vistas y aplaudidas de la televisión, Amigas y rivales, dos de sus protagonistas han protagonizado un emotivo reencuentro para alegría de sus fans. Su romance en la pequeña pantalla llegó a millones de hogares cuando apenas arrancaban sus carreras actorales. Hoy, Arath de la Torre y Michelle Vieth, vuelven a verse las caras y recuerdan aquellos tiempos con una bonita nostalgia. La actriz visitaba el programa Dgeneraciones y allí ocurría este momentazo que ambos han descrito como algo maravilloso en sus redes. “Es un reencuentro desde hace muchos años. Vamos a recordar muchas cosas que pasamos juntos y me da mucho gusto verla”, expresó visiblemente emocionado Arath ante la mirada de su compañera. “Amigo querido, gracias por la vida y todo el cariño. Imperdible”, escribió por su parte Michelle junto a dos divertidas imágenes del antes y el después de los actores. Amigas y Rivales batió récords no sólo por la audiencia sino por la cantidad de caras conocidas que de allí salieron y que hoy son grandes figuras. Adamari López, Angélica Vale, Ludwika Paleta y Gabriel Soto, entre otros, nos regalaron entrañables historias de amor y desamor propias de la juventud. En el caso de Arath y Michelle ambos se casaron y tuvieron dos hijos, aunque los dos matrimonios de la actriz acabaron en divorcio. La sonrisa de oreja a oreja de los actores al verse en plató denota el buen rollo y el cariño que sigue existiendo entre estos colegas de profesión. ¡El tiempo pasa pero el cariño permanece! Advertisement EDIT POST

