¡Espectacular! Así ha sido la tercera boda de la nieta de Vicente Fernández Sissi ha aceptado a su marido nada menos que tres veces en tres ceremonias. civil, espiritual y religiosa, a las que no ha faltado su orgulloso abuelo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni una, ni dos sino tres han sido las bodas que ha celebrado Sissi Fernández para aceptar en matrimonio a su amor y por fin esposo ante la ley y ante Dios, Marcelo Garza. Primeramente lo hizo por lo civil hace unos días, también en una ceremonia más espiritual en la playa y finalmente de la forma más tradicional en la iglesia donde ha habido nervios y mucha emoción. Entre los asistentes no podían faltar su orgulloso abuelo Vicente Fernández que acompañó a su nieta en este día tan especial y significativo junto a su esposa Doña Cuquita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz novia caminó hacia el altar del brazo de su padre Vicente Fernánez Jr. quien no paró de sonreír en todo momento. La familia y amigos presenciaron este emotivo enlace del que nos hicieron partícipes a través de entrañables publicaciones en redes sociales. Sissi lució impresionante con un vestido de novia clásico al estilo princesa con un escote de corazón, manga larga de encaje y una preciosa cola. Para el pelo eligió un recogido que dejaba al descubierto sus bellos rasgos. Aunque sin duda fue el ramo de orquídeas blancas uno de los detalles que más llamaron la atención. ¡Qué vivan los novios! Advertisement

