¡Así fue la romántica pedida de Wilmer Valderrama a su novia, la modelo Amanda Pacheco! ¡Se casa! El actor de 39 años se ha comprometido y así lo ha compartido a través de una foto del romántico momento de la entrega del anillo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El soltero de oro ¡se nos casa! Wilmer Valderrama fue el encargado de dar la buena noticia a través de sus redes sociales con una romántica estampa. A la orilla de la playa de San Diego, el protagonista de That 70’s show se arrodillaba ante su princesa, la modelo Amanda Pacheco, para hacerle entrega del anillo de compromiso. “Es solo nosotros. 01- 01- 2020”, escribía Wilmer junto a la preciosa instantánea con un espectacular paisaje de fondo con el cielo, el sol y el mar como testigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amanda es una preciosa modelo de 28 años con quien se le vio por primera vez el pasado mes de abril del 2019 en Los Ángeles. Desde entonces el actor de 39 primaveras ha compartido simpáticas imágenes con su chica y futura esposa a través de su perfil de Instagram. El ex de Demi Lovato, con quien mantiene una estupenda relación, parece que por fin encontró a su alma gemela y está dispuesto a dar el gran paso, una magnífica manera de comenzar el año. ¡Muchísimas felicidades parejita! Advertisement

