¡Así fue la fiesta sorpresa de Clarissa Molina por su 29 cumpleaños! Aleyda Ortiz Casanova, Pamela Silva y Daniela Di Giacomo, no quisieron perderse la divertida noche entre amigas. ¡Aquí te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Clarissa Molina está a punto de subir al tercer piso! La bella dominicana comenzó la mañana de su vigésimo noveno cumpleaños ayer así de feliz, posando frente al detalle que le prepararon con todo cariño los compañeros de su programa de El Gordo y La Flaca: “Un año nuevo comienza hoy para mí. Gracias a Dios estoy llena de salud, sobrepasé momentos difíciles, pero ahora más que nunca tengo muchas metas y sueños por cumplir y sobre todo seguir viviendo sin miedo esta hermosa vida, apreciando cada experiencia que vivo día a día y las personas que están y llegan a mi vida”, dijo muy sentimental la linda reportera. “¡Soy bendecida y le doy gracias a Dios por otro año más! Mi deseo es que... Bueno eso no se dice, ¡les cuento cuando se me haga realidad! Gracias por todos sus deseos, ¡los leo a todos! Mil gracias y bendiciones”, dijo sin olvidar agradecer al programa de Lili Estefan y Raúl de Molina por todos sus gestos de cariño. Por la noche, fue sorprendida con una divertida fiesta organizada por sus queridas amigas Aleyda Ortiz Casanova, Pamela Silva y Daniela Di Giacomo. Image zoom IG Clarissa Molina Así posaron junto a la alberca, delante un enorme cartel de color plata donde podía leerse happy birthday lleno de globos plateados y rojos. Image zoom IG Clarissa Molina No podía faltar el pastel con su nombre, que en este caso fue dorado y estaba rodeado por un elegante lazo rojo, incluso había cupcakes con sus iniciales. Image zoom IG Clarissa Molina Image zoom IG Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl de Molina tuvo las palabras más cariñosas para ella durante su programa, donde además de felicitarle le aseguró que le quería como a una hija. “Estoy lista para cerrar ciclos y abrir unos nuevos”, aseguró ella. “Seguir creciendo y aprendiendo de tí”. Image zoom John Parra / Contributor / Getty Images “El mundo entero te quiere por tu gran corazón”, sentenció el gordo. “¡Bendecida y agradecida es poco! Gracias por sus mensajes y su cariño. Qué privilegio ser captura por el increíble fotógrafo, Raúl de Molina!”, escribió horas después bajo este lindo retrato. ¡Felicidades!

