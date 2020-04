¡Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños que Irina Baeva preparó a Gabriel Soto! La actriz compartió los momentos más románticos de la celebración del actor. Ajedrez, barbacoa y mucho más. ¡No faltó detalle! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A Gabriel Soto le ha tocado cumplir 45 años en plena cuarentena del coronavirus. Pero eso no ha sido un obstáculo para que su pareja, Irina Baeva, y él lo celebraran por todo lo alto. La actriz rusa ha compartido desde sus historias de Instagram la magia y el romanticismo que ha bañado este día tan importante para su novio. No ha faltado de nada. Además de mucho amor y dedicatorias llenas de palabras bonitas, han habido muchas sorpresas y situaciones que Gabriel jamás olvidará a pesar de lo duro de la situación. Image zoom Cumpleaños Gabriel Soto Image zoom Cumpleaños Gabriel Soto "Celebrándote", escribía la intérprete de El Dragón en una de las imágenes compartidas con su público. Además de cantarle el cumpleaños feliz con una riquísima tarta, hubo juego de ajedrez y una barbacoa exquisita. La pareja se encuentra en estos momentos en Acapulco pasando los días de confinamiento, un lugar que, en medio de tanta locura, les llena de paz y felicidad. Image zoom Cumpleaños Gabriel Soto IG/Irina Baeva Image zoom Cumpleaños de Gabriel Soto IG/Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue una fiesta de dos llena de complicidad y momentos íntimos como este brindis con champán que Irina mostró a sus seguidores con un corazón dedicado a su amado. El fantástico clima del lugar les acompañó para poder celebrarlo junto a la piscina y disfrutar de la naturaleza de este rincón maravilloso. Unos detalles que demuestran el buenísimo estado de la relación a la que el encierro más que agobiarles, les ha unido aún más. Una prueba importante. ¡Felicidades Gabriel, y que cumplas muchos más! Advertisement

