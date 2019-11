Así fue la espectacular boda de la hija adoptiva de la cantante Ana Gabriel La joven chef se ha casado en una boda de ensueño en San Miguel de Allende a la que han acudido famosos de la talla de Gloria Trevi y la actriz Daniela Castro. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue un día de ensueño y una boda propia de un cuento de hadas que Ana Gabriel vivió como uno de los días más felices de su vida. La cantante vio casarse a su hija Diana Alejandra Cazares con el hasta ahora prometido Miguel Coronel, en una preciosa ceremonia celebrada este sábado en un entorno mágico como es San Miguel de Allente. La feliz novia lució un vestido de princesa para este día, con caída muy clásica y un largo velo. Aunque fue su espectacular ramo de flores naturales blancas lo que llamó especialmente la atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ana Gabriel eligió su color habitual, el negro pero en esta ocasión con adornos brillantes que le hacían ver especialmente elegante. Junto a ella, unas invitadas de honor, su colega y amiga Gloria Trevi, y la actriz Daniela Castro, que estuvieron allí disfrutando de este momento tan especial para toda la familia. Diana Alejandra tiene 29 años y es la hija adoptiva de Ana Gabriel, con quien mantiene una relación preciosa. Aunque no le ha dado por la actuación es una excelente chef y un ser humano sensible y enamorado del arte, lección que aprendió de su querida mamá. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement EDIT POST

