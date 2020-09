¡Así fue el romántico cumpleaños de Ninel Conde con su novio en Turquía! Baño de espuma, flores, vino, globos, sol y mar… Rodeada de todo tipo de lujos, pero sin su hijo. Así fue como el bombón asesino celebró junto a Larry Ramos al cumplir 44 años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Habrá quien quisiera verte derrotado y llorando por las esquinas; claro que hay momentos de dolor y derrumbarse, pero te levantas, te limpias las lágrimas”, decía ayer Ninel Conde, justo antes de cumplir cuarenta y cuatro espléndidos años. La artista continúa luchando a brazo partido por recuperar a su hijo, retenido por Giovanni Medina desde que comenzó la pandemia, sin que su mamá haya podido volver a verlo durante meses. Una situación complicada durante la que el bombón asesino volvió a enamorarse, esta vez de Larry Ramos, otro personaje no exento de polémica, quien le preparó el más romántico de los cumpleaños en un idílico hotel en la península de Bodrum, durante las vacaciones que la pareja disfruta en Turquía. Image zoom IG Ninel Conde La noche previa, el novio del Ninel le tenía preparado al llegar a su habitación un baño de espuma y flores, con una nota felicitándole el cumpleaños “al amor de su vida”. Image zoom Image zoom IG Ninel Conde Vino blanco, pastel de frutas, todo hizo las delicias de la bella Conde quien no dudo en preguntar: ¿Y el anillo pa cuando?, como diría Jennifer Lopez. Image zoom IG Ninel Conde Image zoom IG Ninel Conde El nombre de Ninel estaba escrito con grandes globos rojos y en otros plateados podía leerse sobre la cama happy birthday. Image zoom IG Ninel Conde Image zoom IG Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por la mañana, la cumpleañera no dudó de mostrarse así de sugerente a orillas del mediterráneo, mostrando su rostro (hay quien asegura que acaba de hacerse un retoque estético) mientras tomaba el sol en bikini. Image zoom IG Ninel Conde Además de compartir las numerosísimas felicitaciones que le llegaron a lo largo de su día, también tuvo tiempo de poner en evidencia a uno de sus haters, a quien ella contestó con guante blanco, insinuando que sabía quién era y por qué quería amargarle la vida. ″¿Qué se siente pasar tu cumpleaños lejos de tu hijo?" le preguntaron. A lo que Ninel sugirió que vieran su siguiente historia, la cual mostraba el origen del mensaje, un perfil sin seguidores ni publicaciones. Image zoom IG Ninel Conde "Troll contratado", explicó ella. "No pierdas tu tiempo, quien quiera que seas, que sé quién pero me lo ahorro. Nada va a turbar mi alma, sé en quién tengo puesta mi confianza: en el Rey de Reyes. Te mando bendiciones y pido a Dios que te perdone, porque no sabes lo que haces". Mucho con lo que lidiar a su vuelta, de eso no hay duda. Aunque al menos habrá disfrutado estos días del “oasis”, como ella misma dijo, antes de volver a la batalla. ¡Feliz cumpleaños!

