El último adiós a la reina Isabel II: el funeral de Estado de la monarca Cerca de 2000 invitados de todo el mundo asistieron este lunes al funeral de Estado de la monarca que se celebró en la abadía de Westminster. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo entero amaneció este lunes con la mirada puesta en Reino Unido, donde este mañana –hora local– se celebró el funeral de Estado de la reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años en el castillo escocés de Balmoral tras 70 años en el trono. Pasadas las 11.40 de la mañana (hora británica) el féretro con los restos mortales de la monarca fue traslado desde el Palacio de Westminster, donde la capilla ardiente de la reina estuvo abierta al público durante varios días, a la abadía de Westminster, donde se celebró el funeral. Como marcaba el protocolo, el féretro fue trasladado en un armón militar arrastrado por 142 miembros de la Marina Real, tras el que desfiló el nuevo rey Carlos III y otros miembros de la familia real británica. Funeral Credit: Samir Hussein/WireImage Funeral Credit: Christopher Furlong/Getty Images Miles de personas se concentraron desde muy temprano en los alrededores–algunos pasaron la noche en tiendas de campaña– para ver el paso del cortejo fúnebre de la reina hasta la abadía y presentar sus respetos ante el féretro de su majestad. Funeral Credit: Joe Maher/Getty Images En la abadía de Westminster aguardaban cerca de 2000 invitados procedentes de todo el mundo, que comenzaron a tomar sitio en el lugar desde las 8 de la mañana (hora local); entre ellos jefes, exjefes de Estados y dignatarios internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien aterrizó el sábado en Londres junto a la primera dama, Jill Biden. funeral Credit: Gareth Cattermole/Getty Images funeral Credit: Gareth Cattermole/Getty Images La ceremonia inició con cánticos corales y fue dirigida por el deán de Westminster, David Hoyle. "Con admiración recordamos su sentido del deber y dedicación a su pueblo durante toda su vida. Con acción de gracias alabamos a Dios por su constante ejemplo de fe cristiana y devoción", dijo el deán nada más iniciar la ceremonia, según recoge el diario El Mundo. funeral Credit: Gareth Cattermole/Getty Images funeral Credit: Jack Hill- WPA Pool/Getty Images El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, por su parte, pronunció el sermón. "Ella era alegría, presente para tantos, tocando una multitud de vidas", dijo el líder religioso. Tal y como recoge el citado diario mencionando una entrevista concedida a la BBC por el ex arzobispo de York Lord Sentamu, la reina "no quería servicios largos y aburridos, no habrá aburrimiento, sino que serán transportados a la gloria al escuchar el oficio". Tras convocar dos minutos de silencio que se respetaron en todo el país, el servicio fúnebre llegó a su fin con el himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la reina. Gaitero Credit: Gareth Cattermole/Getty Images Los restos de Isabel II serán enterrados esta tarde en la cripta real de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde también están enterrados los restos de su esposo.

