¡Así celebró Marc Anthony su cumpleaños en su espectacular mansión! En medio de la pandemia, el cantante compartió feliz cómo celebró sus 52 años y quiénes le acompañaron en este día tan especial en su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha acercado al gran público a algunos de sus artistas más queridos. Al no poder pisar los escenarios nos han hecho partícipes de su día a día en casa a través de las redes. Es el caso de Marc Anthony, quien nos ha presentado a sus animales e invitado a montar en moto en los espectaculares parajes de su casa. Acaba de cumplir 52 años y lo ha celebrado en su hogar, como debe ser. En esta ocasión ha abierto las puertas de su mansión para mostrarnos cómo fue este día tan especial en su vida. Globos, la música de Marco Antonio Solís y amigos de los buenos, como Maluma. El cantante colombiano se acercó a ver a su colega de vida y profesión demostrando la gran amistad que les une. "No hay nada como la hermandad", escribió el artista junto a estas fotos junto al intérprete de "Hawái". También hubo buena música, siempre de la mano de los grandes, como su admirado Marco Antonio Solís, con el que Marc deseó a todos sus fans un feliz viernes. Ellos tampoco se olvidaron de él y le mandaron preciosas dedicatorias que el puertorriqueño compartió una por una orgulloso en sus historias de Instagram. Recuerdos inolvidables de diferentes etapas de su vida que le llenaron de nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN También recibió regalos de personitas muy especiales como Gente de zona que, junto con una buena botella de licor, le hicieron llegar su nuevo trabajo discográfico "Otra botella". Marc, que ha grabado un sinfín de canciones con ellos, mostró el detalle y les mandó un mensaje: "Los quiero con cojones". Un día tranquilo pero lleno del amor de su gente querida, sus fieles seguidores, buena música y las ganas de seguir dando lo mejor. ¡Felicidades, Marc, que sean muchos más!

