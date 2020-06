¡Este fue el accidente que sufrió Jacky Bracamontes el Día del Padre! La bella actriz y mamá de cinco niñas, estuvo a punto de quemar la casa de su comadre cuando festejaba a Martín Fuentes... ¡Tenemos los detalles! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes disfruto de un maravilloso Día del Padre junto a su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas en casa de una amiga, pero se llevaron un buen susto a causa del gran pastel de postre en el que podía leerse Best Dad Ever. Después de que la hermosa Jacqueline encendió con sus mejor intención unas enormes bengalas sobre él, gritó: “¡Niñas, vengan al pastel!” Pero el humo proveniente del fuego hizo saltar de pronto todas las alarmas de incendio de la casa. En unos stories muy graciosos compartidos por la actriz, pudimos verla correr por toda la sala abriendo ventanas asustada, mientras se oían gritos de “¡alarma!” y se escuchaba a Martín Fuentes gritar: “¡Comadre! ¡Te estamos quemando la casa!” Afortunadamente, todo quedó en un susto y esta hermosa familia celebró así de feliz tan significativa fecha: “Feliz día del padre al papá más divertido y entregado de todos!!! We ❤ you”, dijo su esposa mostrando en primer lugar la mejor foto del día en la alberca y dejando esta otra tan simpática en segundo lugar: Image zoom IG Jacky Bracamontes Las revoltosas Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula tratan de encontrar su lugar para la foto a como dé lugar, mientras que su papá espera paciente que se calme el revuelo a su alrededor... ¡En ella podemos ver la realidad de las familias numerosas, en las que cada pequeño logro lleva detrás una simpática y gran batalla! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, la Bracamontes tampoco olvidó felicitar a su propio papá: “¡Feliz día papi! ¡Gracias por tanto! ¡Eres el mejor! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió al compartir esta linda foto de recuerdo de su boda en blanco y negro.

