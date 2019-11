Así fue la despedida de familiares y amigos a Walter Mercado en su natal Puerto Rico El astrólogo recibió un emotivo homenaje a lo grande, como él se merecía, por parte de sus seres más queridos y sus cientos de seguidores que le recordaron con mucho amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el día de ayer, Puerto Rico está rindiendo tributo a Walter Mercado en un funeral cargado de emociones y mucho, mucho amor, ese sentimiento que él siempre promovía en sus intervenciones. Su servicio, llevado a cabo en la Funeraria Puerto Rico Memorial, fue tal y como se anunció, lleno de flores blancas, rojas y amarillas, sus colores favoritos. Con el féretro abierto, el reconocido astrólogo lucía una de sus capas estrella. La capilla fue adornada con fotos de Walter e incluso se proyectó un video con los momentos más especiales de su vida y carrera. Aunque fue una despedida tranquila y sin multitudes, personalidades como Lin Manuel Miranda o la actriz Alida Arizmendi quisieron darle el último adiós a su amigo y sus familiares. Su hermano, Henry Mercado, confesó cuál fue su última predicción horas antes de morir. “Cuando estaba en la ambulancia él dijo: ‘yo no vuelvo’. Es decir, que él presentía eso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se equivocó. Walter nos dejó el pasado 2 de noviembre a los 87 años de edad tras sufrir un fallo renal, pero deja un legado de buenos deseos y momentos inolvidables que serán eternos en nuestra memoria. Su sobrina Aida Benet comunicó al programa Al Rojo Vivo que sus capas y pertenencias serán expuestas en un museo para que siempre sea recordado. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Antes de marcharse dejó preparado el horóscopo para los próximos tres meses y las predicciones para despedir el año, según su otra sobrina, Betty. Gracias por tanto Walter, siempre en nuestro corazón. Advertisement EDIT POST

