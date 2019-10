Revelan el truco que usa el palacio real para proteger a la reina Isabel II de ser envenenada Este es el ingenioso sistema que usa el palacio real para evitar que la reina Isabel II sea envenenada. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vaya que el Palacio de Buckingham guarda secretos. Esta semana un documental reveló el curioso truco que usan sus empleados para proteger a la reina Isabel II de ser envenenada. En la serie documental Secrets of The Royal Kitchen (Royal Family Documentary) (Channel 5) transmitido esta semana en el Reino Unido, Emily Andrews, experta en temas de la realeza contó el ingenioso sistema que usa el personal que labora para la monarca inglesa de 93 años. “Una vez que la comida está emplatada uno de los pajes elige al azar uno de los platos que se le servirán a su majestad [para probarlo]”, exlica Andrews. “Si alguien quisiese envenenar a la monarca tendría que envenenarlos a todos”. La reina también pone de su parte: ella es quien supervisa todos los menús de palacio y aprueba lo que se servirá revisando el “libro del menú real”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este tipo de sistemas llevan décadas en acción, sin embargo, la biógrafa de la reina, Lady Colin Campbell, explica que cuando en la intimidad la rutina de la reina es mucho más modesta en su día a día. Otra curiosidad que se ha revelado es que a pesar de contar con cientos de suntuosas habitaciones y salones, generalmente cuando la reina está en casa y no tiene invitados, perfiere escoger el menú de sus alimentos desde la comodidad de su recámara. Y como a muchos plebeyos, nada le gusta más que comer frente a la tele. “Le sirven la cena en una bandeja para que coma frente al televisor”, explica Campbell. “A ella le gusta así. Es más casero, cómodo y acogedor”. ¡La entendemos perfecto! Advertisement EDIT POST

