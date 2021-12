Así están disfrutando los famosos los últimos días del 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiqui Delgado Credit: Instagram/ Chiquinquira Delgado Llenarse de buena energía para despedir el 2021 y dar la bienvenida al 2022 parece ser el plan de muchos famosos. Chiquinquirá Delgado (aquí junto a su hija Carlota) fue a las islas Seychelles a pasar unos días de descanso. Mira cómo pasan los últimos días del año estrellas como Luis Fonsi, Rodner Figueroa, Laura Pausini y más. Empezar galería Luis Fonsi Luis Fonsi disfrutando las vistas de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rodner Figueroa Rodner Figueroa relajándose en una piscina en Costa Rica. 2 de 10 Ver Todo Chiqui Delgado "Respir-ando" escribió Chiquinquirá Delgado junto a este paradisíaco paisaje en las islas Seychelles. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Raúl de Molina El copresentador de El gordo y la flaca (Univision) Raúl De Molina paseando por España con su esposa. 4 de 10 Ver Todo Jeimy Osorio La actriz y cantante Jeimy Osorio llenándose de buena energía en Yucatán, México. 5 de 10 Ver Todo Pamela Silva En casa, en piyamas con su hijo Ford, la copresentadora de Primer Impacto (Univision) Pamela Silva recarga baterías para el 2022. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Greeicy En esta hermosa finca, la cantante Greeicy disfruta de su embarazo y se conecta con la naturaleza y los animales. 7 de 10 Ver Todo Jomari Goyso Jomari Goyso Credit: Instagram/ Jomari Goyso "Solo los amantes de los animales entienden estos momentos y lo mágico que es la conexión con los caballos", reflexionó Jomari Goyso, quien está pasando unos días con su familia en La Rioja, España. 8 de 10 Ver Todo Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera Credit: Instagram/ Zuleyka Rivera Disfrutando de este paisaje nevado, Zuleyka Rivera dice adiós al 2021. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Laura Pausini "Mañana termina 2021. Otro año complicado para todos y, más allá de mis satisfacciones y premios personales, sé bien que la vida te mira a la cara y luego se mete en tu interior para hacerte pensar. Llevo muchos meses encerrada en mis preocupaciones, en mis ansiedades, quizás como tú" escribió la cantante italiana Laura Pausini en Instagram. "Hoy miro hacia adelante y sigo reflexionando, pero quiero empezar a sonreír más y también a hacer un poco el loco... darle menos importancia a las cosas... o tal vez no... ¡solo lo sabremos viviendo! ¡Venga, que mañana es fiesta!" 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

