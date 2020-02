Así es la vida de Verónica Bastos tras su salida del programa Suelta la sopa La periodista está aprovechando bien el tiempo y así nos lo cuenta a través de sus entretenidas y amorosas publicaciones en redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El anuncio de Verónica Bastos acerca de su salida de Suelta la Sopa nos dejó a todos desolados. Su manera apasionada de contar las noticias en el famoso programa de Telemundo nos robó el corazón y se echa mucho de menos. Pero la periodista continua haciéndonos partícipes de cosas muy interesantes a través de sus redes sociales donde nos pone al día de cómo está siendo su nueva vida alejada de la televisión. Para empezar, vive entregada a su familia. Se nota que Verónica se ha tomado un tiempo para compartir con los suyos y desconectar del medio y del mundo del entretenimiento. Los primeros días tras su salida de SLS los dedicó a mimar, querer y disfrutar de sus grandes amores, sus sobrinas con quienes viajó al maravilloso mundo de Disney. Por supuesto, también nos ha mostrado sus momentos más románticos con su esposo, el productor Alexis Núñez, con quien acaba de cumplir 17 años de amor. A través de una preciosa publicación y dedicatoria dedicada a su amor Verónica se mostraba más feliz y enamorada que nunca. Este tiempo apartada de la televisión también le ha servido para disfrutar de sus grandes amigos, entre los que cabe destacar a Geraldine Bazán. La periodista mexicana estuvo presente en el 37 cumpleaños de la actriz a quien acompañó en su divertida fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora Verónica está aprovechando su tiempo libre para gozar con los suyos y aprovechar al máximo antes de volver a darlo todo como comunicadora en un nuevo proyecto. ¿Con qué nos sorprenderá? Advertisement

