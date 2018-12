Así es el largo proceso de recuperación que le espera a Adamari López tras abandonar el hospital

Adamari López reapareció este lunes en su programa Un nuevo día (Telemundo) para dar a conocer de viva voz la feliz noticia de que ya salió del hospital y se encuentra en su casa recuperándose. “Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme”, informó la presentadora puertorriqueña a través de una llamada telefónica con el matutino de Telemundo para alegría de sus incondicionales fans.

Aunque dejó atrás el hospital tras casi un mes internada, a la también actriz le espera por delante un largo proceso de recuperación antes de poder regresar a su vida normal ya que ‘hubo muchos cambios’ en su cuerpo de los que tiene que ir recuperándose poco a poco:

1. Fortalecer su cuerpo

Durante las más de tres semanas que permaneció ingresada en el hospital Adamari estuvo mucho tiempo sin moverse por lo que ahora necesita fortalecer toda la parte física a través de terapias.

“Tengo terapias todos los días para fortalecer el cuerpo, estuve muchos días en cama y me falta fortalecer mucho la parte física y es quizá lo que me tome más tiempo y lo que es más lento”.

2. Parte pulmonar

La influenza le afectó gravemente a los pulmones por lo que a la presentadora aún le cuesta mucho trabajo respirar con normalidad ya que tiende a ahogarse o a agitarse con frecuencia.

“Me falta el poder respirar normal, el poder tener más capacidad de tener aire sin ahogarme, sin agitarme, esa parte me cuesta un poco más de trabajo”.

3. Fortalecer la voz

La mamá de Alaïa también vio afectada su voz debido a la fuerte influenza que padeció.

“En el proceso hubo muchos cambios de los que hay que irme recuperando y lleva su tiempo”.

4. Fortalecer el sistema inmunológico

La presentadora tiene muy débil la defensa natural del cuerpo contra las infecciones por lo que no puede estar en contacto con gente que esté enferma ya que puede ser muy peligroso para ella.

“No debería estar en un lugar donde hay gente enferma, todavía mi sistema inmunológico está débil, así que me toca no ir a los centros comerciales que tanto me gustan”.

A pesar de que está poniendo todo de su parte para recuperarse lo antes posible, Adamari no sabe cuánto tiempo durará la recuperación.

“Yo disfruto mucho mi trabajo y quisiera recuperarme por completo para seguir mi vida lo más normal posible, así que a ver cuánto dura, yo estoy poniendo todo de mi parte para estar fuerte, para estar bien, por mí, por Alaïa, por mi trabajo, por la gente, por mi familia que han sufrido y que han estado superpreocupados, así que hay muchas razones para poner de mi parte […]”, afirmó la presentadora.